Есть жертвы и раненые: какая сейчас ситуация в Днепропетровской области

Огонь вели из «Градов» и тяжелой артиллерии.
«В Червоногригорьевской громаде убили 37-летнего мужчину, 42-летнего мужчину ранили. Он в больнице», – написал Валентин Резниченко.
Российские оккупанты продолжают террор мирного населения Днепропетровщины. Мы никогда не забудем и не простим эти преступления. Россия – страна-террорист.
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