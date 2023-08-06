Есть изменения: как в Днепре 6 августа будет работать общественный транспорт

В воскресенье, 6 августа, в Днепре ожидаются некоторые изменения в движении электротранспорта. Они связаны с ремонтом трамвайного переезда на перекрестке проспекта Мира и улицы Генерала Захарченко.

Так, с 9:30 до 17:00 трамваи №18 и №19 будут следовать сокращенным маршрутом до улицы Передовой без заезда в ж/м Левобережный-3.

Кроме того, из-за проведения восстановительных работ по ул. Стражей Неба трамваи №12 продолжают курсировать по сокращенному маршруту от завода Металлоизделий до ул. Игоря Сикорского, без заезда до пл. Старомостовой.

Учитывая сокращение трамвайного маршрута №12, работает временный трамвайный маршрут №7 сообщением пл. Старомостовая — ул. Исполкомовская. Перевозки будут осуществляться с 7:00 до 19:00 с интервалом 25 минут.

Все остальные трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты будут работать в штатном режиме по расписанию выходного дня.

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