Есть изменения: как в Днепре 6 августа будет работать общественный транспорт

Так, с 9:30 до 17:00 трамваи №18 и №19 будут следовать сокращенным маршрутом до улицы Передовой без заезда в ж/м Левобережный-3.
Кроме того, из-за проведения восстановительных работ по ул. Стражей Неба трамваи №12 продолжают курсировать по сокращенному маршруту от завода Металлоизделий до ул. Игоря Сикорского, без заезда до пл. Старомостовой.
Учитывая сокращение трамвайного маршрута №12, работает временный трамвайный маршрут №7 сообщением пл. Старомостовая — ул. Исполкомовская. Перевозки будут осуществляться с 7:00 до 19:00 с интервалом 25 минут.
Все остальные трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты будут работать в штатном режиме по расписанию выходного дня.
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