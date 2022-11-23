Есть угроза ракетного удара, зафиксированы запуски ракет, – Лукашук

Пожалуйста, находитесь в укрытиях, информации о цели пока нет. Страна-террорист рф вновь взялась за свое. Устрашение мирного населения, давление. Сегодня евродепутаты будут голосовать по поводу резолюции о признании россии государством-спонсором терроризма. Поэтому россия решила снова демонстративно «поиграть мышцами», – написал Николай Лукашук.

Сейчас на Днепропетровщине и почти по всей Украине раздается воздушная тревога.

Как выбрать генератор и сколько он стоит Сегодня весь Днепр остался без света. Социальная инфраструктура, а также ряд магазинов работали на генераторах. От наличия электричества зависит не только работа домашних приборов и комфорт в виде использования смартфона или ноутбука, но также и отопление, подача воды и прочее.… просмотров

Город поглотила тьма: как выглядел Днепр во время блекаута (ФОТО) Сегодня Украину рф снова обстреляла ракетами. Из-за ударов по критической инфраструктуре по всей стране был отключен свет, в нескольких городах пропала вода. В Днепре пропал свет, из-за этого троллейбусы и трамваи перестали ходить. Не работают светофоры на дорогах большие пробки. … просмотров