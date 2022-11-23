Есть угроза ракетного удара, зафиксированы запуски ракет, – Лукашук

Николай Лукашук, председатель Днепропетровского областного совета, предупреждает: есть угроза ракетного удара, зафиксированы запуски ракет.
Пожалуйста, находитесь в укрытиях, информации о цели пока нет. Страна-террорист рф вновь взялась за свое. Устрашение мирного населения, давление. Сегодня евродепутаты будут голосовать по поводу резолюции о признании россии государством-спонсором терроризма. Поэтому россия решила снова демонстративно «поиграть мышцами», – написал Николай Лукашук.
Будьте в безопасных местах и берегите себя!
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