Есть спрос: “Укрзалізниця” назначила дополнительный поезд через Днепропетровщину в Киев

Он будет курсировать через Днепропетровскую область.
Об этом сообщает компания в Фейсбуке.
Это сделали в связи с повышенным пассажирским спросом из Запорожья.
Билеты можно приобрести на сайте, через чат-бот в Telegram или в кассах вокзалов.
Днепряне, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Ведь самое главное, что у нас есть, – жизнь!
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Сегодня утром российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область ракетами.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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