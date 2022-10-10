Есть спрос: “Укрзалізниця” назначила дополнительный поезд через Днепропетровщину в Киев

“Укрзалізниця” назначила дополнительный поезд №272 Запорожье – Киев.

Он будет курсировать через Днепропетровскую область.

Об этом сообщает компания в Фейсбуке.

Это сделали в связи с повышенным пассажирским спросом из Запорожья.

Билеты можно приобрести на сайте, через чат-бот в Telegram или в кассах вокзалов.

Днепряне, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Ведь самое главное, что у нас есть, – жизнь!

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