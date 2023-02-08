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Есть риск аварийных отключений: ситуация с водой и теплом в Днепре на 8 февраля

Сегодня 09:30
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В Днепре 8 февраля действуют графики стабилизационных отключений электроэнергии.

Новости Днепра про Есть риск аварийных отключений: ситуация с водой и теплом в Днепре на 8 февраля

НЭК Укрэнерго предоставил ограничение потребления для Днепропетровской области на уровне 1479 МВт на день и 1418 МВт на ночь. Это 55% от текущей потребности электроэнергии области при текущей температуре воздуха

С графиками можно ознакомиться по этим ссылкам:

По состоянию на 06:00 котельные и теплораспределительные пункты КП «Теплоэнерго», КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис Днепр» в работе.

Накануне вечером и ночью в Днепре были и обесточивание повышающих насосных станций.

Аварийные бригады КП «Днепрводоканал» за прошедшие сутки отработали 29 заявок горожан по ликвидации засоров на сетях водоотведения и 12 обращений о повреждении сетей водоснабжения.

Сегодня аварийные бригады КП «Днепрводоканал» также будут работать на ликвидации засоров на сетях водоотведения и обнаруженных повреждениях сетей водоснабжения.

Среди них водопровод по ул. Фесенко, 37. Там накануне вечером были обнаружены повреждения. Водоснабжение прекращено на двух улицах:

  • ул. Фесенко;
  • пер. Утренний.

Аварийно-восстановительные сегодня утром будут продолжены по ул. Кислородной, 4. Прекращено водоснабжение по адресам:

  • просп. Слобожанский, дом. 98, 100;
  • ул. Магдалиновская, дом. 1-8;
  • ул. Запасная, дом. 1-12;
  • ул. Сагайдачного, дом. 1-7;
  • ул. Кислородная, дом. 2, 4, 6, 8.

Будут работать сегодня аварийные бригады и на повреждении водопровода по ул. Ясельная, 13, прекращено водоснабжение на ул. Ясельная, 7-22.

Также коммунальщики сегодня продолжат работу на водопроводе по ул. Яна Гуса, 36. Напомним, на этом объекте производят замену более 150 метров трубы на участке со сложными грунтами.

Старые ржавые металлические трубы уже демонтированы. Сегодня будут продолжены работы по прокладке современных полиэтиленовых труб диаметром 75 мм, которые более устойчивы к коррозии.

На время проведения ремонтных работ по ул. Яна Гуса в специально отведенном месте, люди могут набрать воду для своих нужд.

Наши коммунальщики прилагают максимум усилий, чтобы завершить все работы по ул. Яна Гуса, 36 к концу этой недели и возобновить стабильную подачу воды.

Сегодня бригада КП «Жилсервис Днепр» будет работать на порыве трубопровода по пр. А. Поля, 121. Жители этого дома временно без тепла. Работы планируют завершить в течение дня.

По заданию городского головы Бориса Филатова, все аварийные бригады Днепра имеют всю необходимую технику и материалы. Благодаря этому они могут быстро и качественно выполнять ремонт на коммунальных сетях.

В случае возникновения проблемных ситуаций на сетях водо- и теплоснабжения, коммунальщики сразу их ликвидируют. Этот вопрос городские власти держат на контроле, чтобы днепряне в полном объеме были обеспечены и теплом, и водой.

Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12
  • (095) 732-12-12
  • (096) 732-12-12
  • (073) 732-12-12

Новости Днепра про Есть риск аварийных отключений: ситуация с водой и теплом в Днепре на 8 февраляУкраїнська Новости Днепра про Есть риск аварийных отключений: ситуация с водой и теплом в Днепре на 8 февраляРусский

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