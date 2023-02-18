Есть раненые: из-за новой ракетной атаки в Хмельницком повреждены 3 школы и около 10 жилых домов

Как сообщил мэр Хмельницкого Александр Симчишин в эфире телемарафона, российскими ракетами было повреждено несколько школ и жилых домов. На местах продолжают работать коммунальные службы и ГСЧС, чтобы устранить последствия атаки.
«У нас есть повреждения 3 учебных заведений и около 10 многоэтажных жилых домов. Где-то полтысячи окон и балконов уничтожено, повреждена часть техники, в частности одно частное транспортное средство», — сообщил Симчишин.
Кроме того, есть пострадавшие среди гражданского населения. Раненым была оказана необходимая медицинская помощь. Их жизни сейчас ничего не угрожает.
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