Есть прилеты: Резниченко об утренних взрывах в Днепре и Павлограде

Пожалуйста, не игнорируйте сигналы тревоги и берегите себя!

По его словам, россияне попали в объекты энергетической инфраструктуры в Днепре и Павлограде.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, есть прилеты.

Сегодня утром жители Днепра и Павлограда слышали взрывы.

На Днепропетровщине школьница пыталась совершить самоубийство, выстрелив себе в шею.

Сегодня утром россияне снова атаковали критическую и энергетическую инфраструктуру Украины.

Сегодня утром россияне снова нанесли по Украине массированный ракетный удар.

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