Есть пострадавшие: в Кривом Роге «Жигули» и Geely не поделили дорогу

В субботу, 25 февраля, в Кривом Роге произошла авария, в результате которой в больницу с травмами госпитализировали 68-летнюю женщину и 47-летнего мужчину.

Так, на жилом массиве Заречный столкнулись два легковых автомобиля: «Жигули» и Geely. Подробностями поделились журналисты «Свои. Кривой Рог».

Водитель автомобиля Geely совершал поворот налево и не пропустил «Жигули». В результате пострадали пассажиры первого авто. Их деблокировали из поврежденной машины и доставили в больницу.

Тем временем на месте ДТП продолжили работать правоохранители и медики. Кроме того, прибыли спасатели, которые отключили электроснабжение автомобилей, дабы избежать возгораний.

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