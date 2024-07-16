Есть пострадавшие: в Днепре на Слобожанском проспекте столкнулись Audi и Hyundai

В Днепре произошло серьезное ДТП.

Ориентировочно в 20:00 вторника, 16 июля, спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на Слобожанском проспекте вблизи поселка Слобожанское Днепровского района.

По прибытию спасателей к месту происшествия выяснилось, что произошло столкновение двух легковых автомобилей Audi TT и Hyundai Accent. Водитель легкового автомобиля Hyundai Accent получил травмы и был госпитализирован в больницу.

Сотрудники ГСЧС осуществили комплекс противопожарных мер.

К работам привлечены 5 спасателей и 2 единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в области.

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