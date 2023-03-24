Есть попадание 5 «шахедами»: последствия ночной атаки на Кривой Рог

В результате ночной атаки "шахедами" по Кривому Рогу нет погибших или раненых.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, всего по городу ударили 6 иранских беспилотников — один из них удалось сбить, остальные пять перехватить не удалось. Погибших и пострадавших в результате атаки нет, другие ее последствия выясняются.

Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул добавил, что вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения работают в городе стабильно.

«Для ликвидации последствий вражеских ударов были задействованы все оперативные и экстренные службы», – сказал он.

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