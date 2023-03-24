Есть попадание 5 «шахедами»: последствия ночной атаки на Кривой Рог

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его словам, всего по городу ударили 6 иранских беспилотников — один из них удалось сбить, остальные пять перехватить не удалось. Погибших и пострадавших в результате атаки нет, другие ее последствия выясняются.
Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул добавил, что вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения работают в городе стабильно.
«Для ликвидации последствий вражеских ударов были задействованы все оперативные и экстренные службы», – сказал он.
Читайте также:
Автор:
Бездыханное тело мужчины обнаружили в пруду в селе Троицкое Синельниковского…
Сегодня, 24 марта, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме…
У зв'язку з виконанням ремонтних робіт на системі газопостачання Дніпра…
Пограничники нашли тело жителя Буковины, пытавшегося незаконно пересечь границу через…
Бездыханное тело мужчины обнаружили в пруду в селе Троицкое Синельниковского района.
Сегодня, 24 марта, в Днепре электротранспорт работает в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
У зв'язку з виконанням ремонтних робіт на системі газопостачання Дніпра та Дніпровського району, у квітні буде тимчасово обмежено розподіл природного газу.
В Украине уникальную монету номиналом 2 копейки 1994 года выпуска продают на аукционе за 5779 грн. Монета изготовлена из алюминия и имеет редкий штамп - 2(10к)АА. Этим и обусловлена ее высокая стоимость.
Зонт сегодня не понадобится!
Пограничники нашли тело жителя Буковины, пытавшегося незаконно пересечь границу через реку Тиса в Румынию. Вместе с ним нашли завернутые в полиэтилен загранпаспорт и водительское удостоверение.
В четверг, 23 марта, российские военные атаковали Никопольский район Днепропетровской области. В результате вражеского обстрела пострадал один человек.
В Днепре сегодня, 23 марта, обесточиваний не было. Коммунальные службы работали над восстановлением водоснабжения в дома горожан.
Стало окончательно известно, сколько дней жители Украины будут отдыхать на Пасху в 2023 году.
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!