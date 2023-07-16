Есть погибшие и много травмированных: под Кривым Рогом столкнулись пассажирский и грузовой автобусы

Авария произошла в 13:50 возле села Братолюбовка Кировоградской области.
Об этом пишет пресс-служба ГУ ГСЧС в Кировоградской области.
Рейсовый автобус ехал по маршруту «Киев — Кривой Рог». Два человека погибли. Один из них на месте, другой — в карете «скорой» по дороге в больницу.
Как пишет «Суспільне. Кропивницький», в больницы отвезли 15 человек: трое трехлетних детей, а также подростков 13-ти и 17-ти лет — в детскую областную больницу в Кропивницкий, 11 взрослых — в областную больницу Кропивницкого. Из 11-ти взрослых восемь в тяжелом состоянии.
На месте ДТП продолжают работать спасатели и правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства и детали случившегося. Движение на трассе парализовано, водители объезжают место аварии по полям.
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