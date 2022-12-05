Есть погибшие: ГСЧС рассказали детали о пожаре в доме на Донецком шоссе

ГСЧС подтвердили гибель двух человек в квартире на Донецком шоссе.

Утром 5 декабря днепряне сообщили о пожаре на улице Донецкое шоссе.

По словам спасателей, пожар начался в 4-комнатной квартире, которая расположена на третьем этаже девятиэтажного жилого дома.

В квартире, где произошел пожар, сотрудники Службы спасения обнаружили двух мужчин без признаков жизни. Еще 19 человек были эвакуированы из дома.

Кроме того, в результате пожара пострадала женщина с верхнего этажа, ее госпитализировали работники экстренной медицинской помощи в больницу с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения. Огнем уничтожено домашнее имущество, мебель и техника. Пожар удалось потушить спустя два часа.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: