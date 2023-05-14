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Есть отклонения: в Днепре проверили качество питьевой воды

Сегодня 13:46
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Специалисты обнаружили определенные отклонения.

Новости Днепра про Есть отклонения: в Днепре проверили качество питьевой воды

В Днепре и области в очередной раз проверили качество питьевой воды. Во время прошлого исследования специалисты нашли отклонения по показателям вкус, привкус, окрашенность и мутность. Причина — весенние половодья и паводки, начавшиеся в конце апреля.

Какие отклонения нашли на этот раз

Так, по данным Днепропетровского ОЦКПХ Минздрава, за период с 5 по 11 мая специалисты взяли и проверили почти 200 проб питьевой воды в разных районах области. В целом, вода отвечает всем санитарным нормам, поэтому ее можно использовать. Впрочем, есть некоторые отклонения по физико-химическим показателям. Однако волноваться не стоит, ведь значения этих показателей остаются на уровне многолетних значений, без аномальных изменений. А именно:

  • Днепр и Днепровский район – в 35 пробах выявили отклонения по показателям вкус, привкус, окрашенность, хлороформ, окисляемость и сухой остаток;
  • Каменский район – в 36 пробах выявили отклонения по показателям хлороформ, окисленность;
  • Криворожский район – в 10 пробах выявили отклонения по показателям хлороформ и окисляемость;
  • Никопольский район – в 15 пробах обнаружили отклонения по показателям мутность, хлороформ, сухой остаток;
  • Новомосковский район – в 14 пробах выявили отклонения по показателю окисляемости;
  • Павлоградский район – отклонений нет;
  • Синельниковский район – в 14 пробах обнаружили отклонения по показателям окисляемости и сухого остатка.

Но все же, на время военного положения специалисты рекомендуют употреблять только кипяченую или питьевую доочищенную фасованную воду для сохранения здоровья и профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Напомним, ранее мы писали, что питьевая вода в Днепре несколько мутная.

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