Есть отклонения: в Днепре проверили качество питьевой воды

В Днепре и области в очередной раз проверили качество питьевой воды. Во время прошлого исследования специалисты нашли отклонения по показателям вкус, привкус, окрашенность и мутность. Причина — весенние половодья и паводки, начавшиеся в конце апреля.
Так, по данным Днепропетровского ОЦКПХ Минздрава, за период с 5 по 11 мая специалисты взяли и проверили почти 200 проб питьевой воды в разных районах области. В целом, вода отвечает всем санитарным нормам, поэтому ее можно использовать. Впрочем, есть некоторые отклонения по физико-химическим показателям. Однако волноваться не стоит, ведь значения этих показателей остаются на уровне многолетних значений, без аномальных изменений. А именно:
Но все же, на время военного положения специалисты рекомендуют употреблять только кипяченую или питьевую доочищенную фасованную воду для сохранения здоровья и профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний.
Напомним, ранее мы писали, что питьевая вода в Днепре несколько мутная.
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