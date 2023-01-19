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  • Есть на полках АТБ и Варуса в Днепре: какие бренды продолжают продавать товар в России

Есть на полках АТБ и Варуса в Днепре: какие бренды продолжают продавать товар в России

Сегодня 14:13
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Уже прошел почти год после начала полномасштабного вторжения рф в Украину. Многие международные компании покинули рынок страны-агрессора, но некоторые корпорации все же решили остаться и в дальше продают продукцию и платят в бюджет России деньги, которые потом эта страна тратит на войну.
Новости Днепра про Есть на полках АТБ и Варуса в Днепре: какие бренды продолжают продавать товар в России

 

Их список опубликован на этом сайте. Журналисты dnepr.info решили узнать, какие бренды, продающие свои товары в России до сих пор есть и на украинском рынке.

Мы проверили полки популярных в Днепре супермаркетов – АТБ и Варус.

Начнём с корпорации Mondelez. Ей принадлежат такие торговые марки как Oreo, Milka, Halls и Корона, а также ряд других. В марте прошлого года компания заявила, что сокращает все несущественные виды деятельности в россии и перестает вкладывать средства в развитие предприятий и рекламу, но полностью поставлять продукты в эту страну не прекратит, потому что это «базовая потребность людей». В украинских магазинах можно найти продукцию этой корпорации. Так, шоколадки Milka продают как в АТБ, так и в Варусе.

Новости Днепра про Есть на полках АТБ и Варуса в Днепре: какие бренды продолжают продавать товар в России

 

Компания Mars, которой принадлежат бренды Bounty, Snikers, Twix, Orbit и другие, также заявила о прекращении инвестиций в развитие заводов в рф и рб и рекламу своей продукции, но продолжает поставлять в соседнюю страну некоторые виды своей продукции. Эти же бренды можно найти и в магазине АТБ и Варус.

Новости Днепра про Есть на полках АТБ и Варуса в Днепре: какие бренды продолжают продавать товар в России

 

Компания PepsiCo вывела с рынка России свой главный продукт – газированный напиток, но оставила ряд других продуктов, в частности чипсы Layˋs (которые можно найти в АТБ).

Новости Днепра про Есть на полках АТБ и Варуса в Днепре: какие бренды продолжают продавать товар в России

 

И молочные продукты под маркой «Чудо», которые до сих пор продаются в Варусе.

Новости Днепра про Есть на полках АТБ и Варуса в Днепре: какие бренды продолжают продавать товар в России

 

Также в Варусе есть сок Sandora.

Новости Днепра про Есть на полках АТБ и Варуса в Днепре: какие бренды продолжают продавать товар в России

 

В первых числах марта 2022 года корпорация Nestle заявила о прекращении своей инвестиционной деятельности в РФ, однако не ушла с рынка вовсе. В Украине можно найти ее продукцию. К примеру, кофе.

Новости Днепра про Есть на полках АТБ и Варуса в Днепре: какие бренды продолжают продавать товар в России

 

И хлопья от Nestle. Они, как и кофе, продаются в Варусе.

Новости Днепра про Есть на полках АТБ и Варуса в Днепре: какие бренды продолжают продавать товар в России

Также этой корпорации принадлежит известный украинский бренд конфет. Его тоже продают в Варусе.

Новости Днепра про Есть на полках АТБ и Варуса в Днепре: какие бренды продолжают продавать товар в России

 

Британская компания Unilever прекратила поставлять в РФ свою продукцию. Тем не менее, она производит и продает на территории страны-агрессора предметы первой необходимости, хотя и заявила, что не получает от этой прибыли. Гигиенические средства компании можно найти на полках супермаркета Варус.

Новости Днепра про Есть на полках АТБ и Варуса в Днепре: какие бренды продолжают продавать товар в России

 

Аналогичные товары продаются и в России.

Новости Днепра про Есть на полках АТБ и Варуса в Днепре: какие бренды продолжают продавать товар в России

 

Мы прошлись только по основным продуктам и средствам гигиены. На самом деле их больше.

Отметим, в Украине работает много заводов, принадлежащих вышеназванным корпорациям. При этом они дают рабочие места украинцам и платят налоги государственному бюджету нашей страны.

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Новости Днепра про Есть на полках АТБ и Варуса в Днепре: какие бренды продолжают продавать товар в РоссииУкраїнська Новости Днепра про Есть на полках АТБ и Варуса в Днепре: какие бренды продолжают продавать товар в РоссииРусский

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