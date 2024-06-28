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  • «Есть ли кто живой»: жительница разрушенного дома в Днепре рассказала о первых минутах после удара

«Есть ли кто живой»: жительница разрушенного дома в Днепре рассказала о первых минутах после удара

Сегодня 21:28
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Девушка, проживающая в разрушенном ракетой доме, рассказала о первых минутах после прилета.

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В пятницу, 28 июня, россияне совершили атаку на Днепр. В результате попадания ракеты разрушены четыре этажа одиннадцатиэтажки в центре города. По состоянию на данный момент известно об одном погибшем и еще девяти раненых. Спасательно-поисковая операция продолжается, сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.

Пока людей к дому не подпускают, ведь есть угроза обвала. Жителей эвакуировали. Одна из жительниц многоэтажки Алиса рассказала, что в момент удара была в коридоре, куда ее вместе с дедушкой и бабушкой позвала мама.

Единственное, что помнит Алиса – крики «Есть ли кто жив?». Девочка говорит, что упала на пол и сильно испугалась. Она была в коридоре собственной квартиры, когда в нескольких метрах от нее обрушилась часть дома.

Алиса сейчас находится в шоковом состоянии. Девушку до сих пор трясет от пережитого и единственное, что она осознает, – в свою комнату ей не вернуться.

Напомним, два человека, проживающие в разрушенных подъездах, до сих пор не выходят на связь.

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