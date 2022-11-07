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Если выключили электричество: как приготовить кашу на холодной воде и без плиты

Сегодня 16:11
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В Днепре все многоквартирные дома можно условно поделить на два вида. Те, где есть газовые плиты и те, где наличие освещение в квартире и приготовления еды полностью зависит от электричества.  Журналисты dnepr.info разбирались, как при наличии энергетической тревоги, аварийных отключений света и электрической плиты в доме не остаться голодным и не сидеть на бутербродах и печенье, а приготовить практически полноценный ужин с полезной кашей.

Новости Днепра про Если выключили электричество: как приготовить кашу на холодной воде и без плиты

Для приготовления некоторых каш достаточно холодной воды, кефира или молока.

Чтобы сделать гречневую кашу понадобится вода, молоко или кефир и несколько часов ожидания. Если нет возможности приготовить гречку на плите, ее можно залить холодной водой или добавить в кастрюлю молочные продукты и настаивать так кашу от 5 до 10 часов.

Новости Днепра про Если выключили электричество: как приготовить кашу на холодной воде и без плиты

Также долго готовится киноа. Ее также заливают холодной водой и дают время на «готовку».

Кускус готовится гораздо быстрее. Залив нужное количество крупы водой пообедать или поужинать можно будет уже через полчаса.

Через час будет готова овсяная каша, если ее оставить настаиваться в холодной воде.

Новости Днепра про Если выключили электричество: как приготовить кашу на холодной воде и без плиты

Манку тоже можно приготовить без варки на плите. Ее нужно залить холодной водой или молоком и дать настояться около 20 минут.

Новости Днепра про Если выключили электричество: как приготовить кашу на холодной воде и без плиты

Если в квартире отключили газ, а под рукой есть только электрочайник, то и с его помощью можно приготовить несколько каш.

Так, если пшенную кашу залить крутым кипятком, но при этом не варить, то уже через час настаивания можно получить готовое блюдо.

Для приготовления пшеничной каши кроме кипятка понадобится одеяло. Завернув в него кастрюлю с едой нужно подождать около часа, чтобы каша настоялась и затем можно приступать к обеду или ужину.

Залитый горячей водой булгур будет готов в среднем за 20-40 минут «настаивания» в кастрюле.

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Новости Днепра про Если выключили электричество: как приготовить кашу на холодной воде и без плитыУкраїнська Новости Днепра про Если выключили электричество: как приготовить кашу на холодной воде и без плитыРусский

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