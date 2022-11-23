Если долго не будет электричества: где в Днепре найти «Пункты несокрушимости»

В Украине открывают Пункты несокрушимости на случай длительного отключения света.

Вчера президент объявил о начале работы «Пунктов несокрушимости» — это места, где в случае аварийного отключения электричества и отопления смогут находиться люди.

Отмечается, что такие пункты, прежде всего, появятся в зданиях органов местной власти — в ОГА, городских и поселковых советах. А также в школах и детсадах.

В Днепре такой пункт пока один. Есть несколько в пригороде. Всего в Украине подготовлено 4 тысячи таких мест и в будущем их станет больше, ведь проект только запустили.

Рекомендуем уже сейчас записать адреса ближайших «Пунктов несокрушимости» или мест, где можно подзарядиться на случай аварийного отключения связи или электроэнергии.

На карте также есть список заведений, где есть генераторы и работающие даже без света. В случае, если произойдет форс-мажор и не будет долго света из-за ракетных ударов, в таких местах тоже можно попросить подзарядиться.

Найти перечень всех заведений можно на сайте.

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