Еще сонные, но уже опасные: на Днепропетровщине массово просыпаются змеи и гадюки (ФОТО)

На Днепропетровщине активизировались змеи.

Об этом рассказал криворожанин Василий Кольба в сообществе на фейсбуке.

В эти выходные рыбаки заметили нескольких гадюк на берегу Софиевского водохранилища.

А что, это действительно змея, кто знает? Мы ее не кусали и она нас не кусала, – спросил автор фото Василий.

По словам местных жителей, это степная гадюка, которая только проснулась после зимней спячки. Обычно они активизируются в конце марта, а первые укусы фиксируют уже в апреле.

Опасный ли укус гадюки?

Летальных случаев после укусов гадюки почти нет, но иногда яд вызывает сильную аллергическую реакцию, что может привести к тяжелым последствиям.

Обычно гадюки и змеи не атакуют людей первыми, а пытаются отползти подальше. Исключение: когда человек наступил на пресмыкающегося или как-то ему навредил, тогда они отвечают на агрессию укусом.

На Днепропетровщине в основном можно встретить степную гадюку. Ее яд относится к гемотоксическому типу, то есть он разрушает эритроциты в крови человека. Также там есть нейротоксины, действующие на сердечно-сосудистую систему.

В течение 15-20 минут после укуса у человека начинается реакция на яд. Симптомы:

Боль, которая растет вместе с отеком.

В течение 48 часов возможны осложнения в виде воспаления лимфатических сосудов и узлов, геморрагические экссудативные волдыри, тромбофлебит.

Возможно появление локального некроза в месте укуса.

Иногда может подняться температура, пострадавшего может тошнить.

Падение давления и повышение пульса.

Возможно развитие сердечной недостаточности.

Весной яд гадюки более токсичный, чем летом. Наибольшую опасность представляет для детей и пожилых людей. Чем ближе место укуса к голове, тем он опаснее. Особенно если это шея или голова.

Если вас укусила змея, то обязательно обратитесь к врачу за помощью.

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