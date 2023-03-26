Еще сонные, но уже опасные: на Днепропетровщине массово просыпаются змеи и гадюки (ФОТО)

Об этом рассказал криворожанин Василий Кольба в сообществе на фейсбуке.
В эти выходные рыбаки заметили нескольких гадюк на берегу Софиевского водохранилища.
А что, это действительно змея, кто знает? Мы ее не кусали и она нас не кусала, – спросил автор фото Василий.
По словам местных жителей, это степная гадюка, которая только проснулась после зимней спячки. Обычно они активизируются в конце марта, а первые укусы фиксируют уже в апреле.
Опасный ли укус гадюки?
Летальных случаев после укусов гадюки почти нет, но иногда яд вызывает сильную аллергическую реакцию, что может привести к тяжелым последствиям.
Обычно гадюки и змеи не атакуют людей первыми, а пытаются отползти подальше. Исключение: когда человек наступил на пресмыкающегося или как-то ему навредил, тогда они отвечают на агрессию укусом.
На Днепропетровщине в основном можно встретить степную гадюку. Ее яд относится к гемотоксическому типу, то есть он разрушает эритроциты в крови человека. Также там есть нейротоксины, действующие на сердечно-сосудистую систему.
В течение 15-20 минут после укуса у человека начинается реакция на яд. Симптомы:
Если вас укусила змея, то обязательно обратитесь к врачу за помощью.
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