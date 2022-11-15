Еще ракеты в нашу сторону: Вилкул прокомментировал взрывы в Кривом Роге

Сегодня во время тревоги жители Кривого Рога могли слышать взрывы.
Александр Вилкул, начальник военной администрации города, сообщил, что «благодаря ПВО пока все хорошо».
Но опасность продолжается, так что будьте в безопасных местах!
Кривой Рог. Благодаря ПВО пока все хорошо. Еще ракеты в нашу сторону. Сидим в укрытиях, – написал Александр Вилкул.
UPD: позже Вилкул написал, что есть «несколько ракетных ударов».
Напомним, мы писали, что в Киеве ракеты попали в жилой дом.
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