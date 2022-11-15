Еще ракеты в нашу сторону: Вилкул прокомментировал взрывы в Кривом Роге

Напомним, мы писали, что в Киеве ракеты попали в жилой дом.

UPD: позже Вилкул написал, что есть «несколько ракетных ударов».

Кривой Рог. Благодаря ПВО пока все хорошо. Еще ракеты в нашу сторону. Сидим в укрытиях, – написал Александр Вилкул.

Но опасность продолжается, так что будьте в безопасных местах!

Александр Вилкул, начальник военной администрации города, сообщил, что «благодаря ПВО пока все хорошо».

Сегодня во время тревоги жители Кривого Рога могли слышать взрывы.

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