Еще один старинный дом в центре Днепра получил статус объекта культурного наследия

В Днепре историческое здание на улице Старокозацкая, 9, известное как «доходный дом», получило статус объекта культурного наследия по виду «архитектура», сообщает Управление по вопросам охраны культурного наследия Днепровского горсовета.
Возвели постройку во второй половине 1890 – начале 1900 гг., как доходный дом, в составе домовладения. Еще один двухэтажный корпус располагался во дворе, занимая всю ширину участка. Архитектор неизвестен, однако главный фасад относится к варианту екатеринославского кирпичного стиля в эклектике.
В 1908 году усадьбой владел предприниматель М. Л. Амнуэль, а около 1912—1913 годов она перешла в собственность землевладельца А. Д. Денинзона.
Во время боевых действий 1941-1943 годов здание не пострадало.
В 70-х годах прошлого века в доме провели капитальный ремонт, и к сожалению, не сохранили первоначальную планировку помещений.
Достопримечательность иногда называют домом Шатрова — в честь известного писателя и журналиста Михаила Штейна (Шатрова), который жил здесь с 1914 по 1941 и с 1946 по 1971 годы. Он является автором нескольких сот статей и книг. В 2008 году в его честь на фасаде дома была установлена мемориальная доска.
Ожидается, что обновленный статус дома будет способствовать его сохранению и подчеркнет его значимость в историческом и культурном контексте Днепра.
Читайте также:
Автор:
Центральный универмаг в Днепре – один из самых популярных магазинов.…
В Днепре работает старинный таксофон.
На Днепропетровщине супруги травмировались из-за взрыва снаряда.
В Днепре военнообязанному, который хотел откупиться от мобилизации, был назначен…
Центральный универмаг в Днепре – один из самых популярных магазинов. Сегодня в историческом здании, возведенном еще до Второй мировой войны, сегодня находятся десятки маленьких магазинчиков, а само здание считается центром города и местом-ориентиром, где назначаются встречи.
В Днепре работает старинный таксофон.
На Днепропетровщине супруги травмировались из-за взрыва снаряда.
В Днепре военнообязанному, который хотел откупиться от мобилизации, был назначен штраф.
Остатки неизвестной рептилии обнаружили на берегу реки.
В Кривом Роге парень спасался от огня из балкона квартиры.
В середине 1970-х годов город стремительно развивался: строились новые жилмассивы, открывались рестораны. Одним из самых популярных мест для прогулок горожан была и остается набережная Днепра. Тогда и сейчас тут открываются различные увеселительные заведения, рестораны, кафе, проводятся мероприятия, летом у жителей…
На Игрене кто-то включает звуки взрывов.
В Днепре на Набережной заметили жуткую находку.
Активную молодежь Днепра приглашают к обсуждению новых символов Днепра.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!