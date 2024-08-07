Еще один старинный дом в центре Днепра получил статус объекта культурного наследия

Еще одному старинному зданию в Днепре присвоили статус объекта культурного наследия.

В Днепре историческое здание на улице Старокозацкая, 9, известное как «доходный дом», получило статус объекта культурного наследия по виду «архитектура», сообщает Управление по вопросам охраны культурного наследия Днепровского горсовета.

Возвели постройку во второй половине 1890 – начале 1900 гг., как доходный дом, в составе домовладения. Еще один двухэтажный корпус располагался во дворе, занимая всю ширину участка. Архитектор неизвестен, однако главный фасад относится к варианту екатеринославского кирпичного стиля в эклектике.

В 1908 году усадьбой владел предприниматель М. Л. Амнуэль, а около 1912—1913 годов она перешла в собственность землевладельца А. Д. Денинзона.

Во время боевых действий 1941-1943 годов здание не пострадало.

В 70-х годах прошлого века в доме провели капитальный ремонт, и к сожалению, не сохранили первоначальную планировку помещений.

Достопримечательность иногда называют домом Шатрова — в честь известного писателя и журналиста Михаила Штейна (Шатрова), который жил здесь с 1914 по 1941 и с 1946 по 1971 годы. Он является автором нескольких сот статей и книг. В 2008 году в его честь на фасаде дома была установлена ​​мемориальная доска.

Ожидается, что обновленный статус дома будет способствовать его сохранению и подчеркнет его значимость в историческом и культурном контексте Днепра.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: