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Еще один поезд в Киев будет курсировать через Кривой Рог: расписание

Сегодня 19:15
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Учитывая пассажирский спрос, Укрзализныця назначила дополнительный поезд No272, который соединит Запорожье и Киев - через Кривой Рог.

Новости Днепра про Еще один поезд в Киев будет курсировать через Кривой Рог: расписание

Дополнительный поезд отправится из Запорожья в 20:40, в 01:35 – будет курсировать из Кривого Рога, а в 10:42 прибудет в пункт назначения, то есть в Киев. 

Транспортная компания обратила внимание на то, что спрос на железнодорожные билеты в западные регионы Украины растет. Поэтому 10 дополнительных вагонов будут присоединены к поезду No750 Запорожье-Киев-Ивано-Франковск. Этот поезд также имеет маршрут через Кривой Рог – из города отправляется в 02:32, а прибывает в Ивано-Франковск в 22:42.

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Новости Днепра про Еще один поезд в Киев будет курсировать через Кривой Рог: расписаниеУкраїнська Новости Днепра про Еще один поезд в Киев будет курсировать через Кривой Рог: расписаниеРусский

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