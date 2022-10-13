Еще один поезд в Киев будет курсировать через Кривой Рог: расписание

Дополнительный поезд отправится из Запорожья в 20:40, в 01:35 – будет курсировать из Кривого Рога, а в 10:42 прибудет в пункт назначения, то есть в Киев.
Транспортная компания обратила внимание на то, что спрос на железнодорожные билеты в западные регионы Украины растет. Поэтому 10 дополнительных вагонов будут присоединены к поезду No750 Запорожье-Киев-Ивано-Франковск. Этот поезд также имеет маршрут через Кривой Рог – из города отправляется в 02:32, а прибывает в Ивано-Франковск в 22:42.
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