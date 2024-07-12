Еще один поезд, курсирующий через Днепр, будет иметь женское купе

Еще один поезд будет иметь женское купе.

С 1 августа Укрзализныця добавляет женские купе на следующих четырех рейсах дальнего сообщения:

№ 1/2 Харьков — Ивано-Франковск.

⁠№ 5/6 Запорожье — Ясиня;

⁠№ 43/44 Черкассы — Ивано-Франковск;

№ 95/96 Киев — Рахов.

Теперь будет 12 рейсов дальнего сообщения, где есть женские купе. В частности, поезд ⁠№ 5/6 Запорожье — Ясиня курсирует через Каменское и Днепр.

По стоимости они традиционно никак не будут отличаться от других купе аналогичного типа на конкретном рейсе, но будут гарантировать определенную конфиденциальность и ощущение безопасности во время путешествия.

Эти поезда пополнят перечень из 8 поездов, уже сейчас курсирующих с женскими купе:

№15/16 Харьков – Ясиня;

№17/18 Харьков – Ужгород;

№26/236 Одесса – Ясиня;

№3/4 Запорожье – Ужгород;

№41/42 Днепр – Трускавец;

№29/30 Киев – Ужгород;

№81/82 Киев – Ужгород;

№75/76 Киев – Кривой Рог.

Билеты в женские купе на указанные поезда будут доступны в приложении Укрзализныци уже с 13 июля.

Посадка в соответствующие вагоны доступна женщинам и детям, которым не исполнилось 6 лет

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