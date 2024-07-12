Еще один поезд, курсирующий через Днепр, будет иметь женское купе

С 1 августа Укрзализныця добавляет женские купе на следующих четырех рейсах дальнего сообщения:
№ 1/2 Харьков — Ивано-Франковск.
№ 5/6 Запорожье — Ясиня;
№ 43/44 Черкассы — Ивано-Франковск;
№ 95/96 Киев — Рахов.
Теперь будет 12 рейсов дальнего сообщения, где есть женские купе. В частности, поезд № 5/6 Запорожье — Ясиня курсирует через Каменское и Днепр.
По стоимости они традиционно никак не будут отличаться от других купе аналогичного типа на конкретном рейсе, но будут гарантировать определенную конфиденциальность и ощущение безопасности во время путешествия.
Эти поезда пополнят перечень из 8 поездов, уже сейчас курсирующих с женскими купе:
№15/16 Харьков – Ясиня;
№17/18 Харьков – Ужгород;
№26/236 Одесса – Ясиня;
№3/4 Запорожье – Ужгород;
№41/42 Днепр – Трускавец;
№29/30 Киев – Ужгород;
№81/82 Киев – Ужгород;
№75/76 Киев – Кривой Рог.
Билеты в женские купе на указанные поезда будут доступны в приложении Укрзализныци уже с 13 июля.
Посадка в соответствующие вагоны доступна женщинам и детям, которым не исполнилось 6 лет
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