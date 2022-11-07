Еще одну категорию украинцев хотят освободить от мобилизации: есть законопроект

В Верховной Раде хотят освободить от мобилизации еще одну категорию людей.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, согласно которому, работникам сферы образования разрешат уволиться со службы.

Прежде всего, этот законопроект касается граждан, которые уже служат, но являются работниками образования и должны были получить отсрочку от мобилизации. Это решение вызвано необходимостью сохранения экономического уровня развития и научно-технологического потенциала страны.

Во время военного положения со службы могут демобилизоваться:

соискатели профессионального образования;

соискатели профессионального высшего образования;

соискатели высшего образования;

ассистенты-стажеры;

аспиранты;

докторанты.

В пояснительной записке отмечено, что их право на отсрочку от призыва закреплено в статье 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Однако конкретный механизм реализации этого права отсутствует.

Призовут ли эту категорию людей в будущем?

Да, могут призвать, если срок действия отсрочки истечет. То есть призывник сменит место работы или закончит обучение. Также такие мобилизованные могут продлить службу по собственному желанию и присоединиться к ВСУ.

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