Еще одну категорию украинцев хотят освободить от мобилизации: есть законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, согласно которому, работникам сферы образования разрешат уволиться со службы.
Прежде всего, этот законопроект касается граждан, которые уже служат, но являются работниками образования и должны были получить отсрочку от мобилизации. Это решение вызвано необходимостью сохранения экономического уровня развития и научно-технологического потенциала страны.
Во время военного положения со службы могут демобилизоваться:
В пояснительной записке отмечено, что их право на отсрочку от призыва закреплено в статье 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Однако конкретный механизм реализации этого права отсутствует.
Призовут ли эту категорию людей в будущем?
Да, могут призвать, если срок действия отсрочки истечет. То есть призывник сменит место работы или закончит обучение. Также такие мобилизованные могут продлить службу по собственному желанию и присоединиться к ВСУ.
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