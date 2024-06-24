Еще одна пловчиха из Днепропетровщины представит Украину на Олимпиаде в Париже

Пловчиха из Кривого Рога представит Украину на Олимпиаде в Париже.

19-летняя пловчиха из Кривого Рога Ника Шарафутдинова примет участие в Олимпийских играх в Париже.

Об этом стало известно из ответа НОК Украины и Федерации плавания по запросу Международной федерации плавания сообщают в областном отделении НОК Украины.

Ника успешно выступила на Чемпионате Европы по плаванию в Сербии. Спортсменка финишировала 4-ю на дистанции 100 м на спине, 7-ю на дистанции 50 м и 8-ю на 200-метровке.

Напомним, ранее сообщалось, что Украину на Олимпиаде представит пловец из Днепра Александр Желтяков. В 2023 году Желтяков получил олимпийскую лицензию по плаванию на 200 метров на спине.

Поэтому впервые за более чем 10 лет Украина примет участие в соревнованиях по плаванию в Олимпийских играх.

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