Еще одна пловчиха из Днепропетровщины представит Украину на Олимпиаде в Париже

19-летняя пловчиха из Кривого Рога Ника Шарафутдинова примет участие в Олимпийских играх в Париже.
Об этом стало известно из ответа НОК Украины и Федерации плавания по запросу Международной федерации плавания сообщают в областном отделении НОК Украины.
Ника успешно выступила на Чемпионате Европы по плаванию в Сербии. Спортсменка финишировала 4-ю на дистанции 100 м на спине, 7-ю на дистанции 50 м и 8-ю на 200-метровке.
Напомним, ранее сообщалось, что Украину на Олимпиаде представит пловец из Днепра Александр Желтяков. В 2023 году Желтяков получил олимпийскую лицензию по плаванию на 200 метров на спине.
Поэтому впервые за более чем 10 лет Украина примет участие в соревнованиях по плаванию в Олимпийских играх.
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