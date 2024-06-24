Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Еще одна пловчиха из Днепропетровщины представит Украину на Олимпиаде в Париже

Еще одна пловчиха из Днепропетровщины представит Украину на Олимпиаде в Париже

Сегодня 16:53
просмотров

Пловчиха из Кривого Рога представит Украину на Олимпиаде в Париже.

Новости Днепра про Еще одна пловчиха из Днепропетровщины представит Украину на Олимпиаде в Париже

19-летняя пловчиха из Кривого Рога Ника Шарафутдинова примет участие в Олимпийских играх в Париже.

Об этом стало известно из ответа НОК Украины и Федерации плавания по запросу Международной федерации плавания сообщают в областном отделении НОК Украины.

Ника успешно выступила на Чемпионате Европы по плаванию в Сербии. Спортсменка финишировала 4-ю на дистанции 100 м на спине, 7-ю на дистанции 50 м и 8-ю на 200-метровке.

Напомним, ранее сообщалось, что Украину на Олимпиаде представит пловец из Днепра Александр Желтяков. В 2023 году Желтяков получил олимпийскую лицензию по плаванию на 200 метров на спине.

Поэтому впервые за более чем 10 лет Украина примет участие в соревнованиях по плаванию в Олимпийских играх.

Читайте также:

Новости Днепра про Еще одна пловчиха из Днепропетровщины представит Украину на Олимпиаде в ПарижеУкраїнська Новости Днепра про Еще одна пловчиха из Днепропетровщины представит Украину на Олимпиаде в ПарижеРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Выброс коксохима в Кривом Роге: специалисты сообщили об экологической ситуации в городе
    Новости Днепра
    Сегодня 13:16
    Выброс коксохима в Кривом Роге: специалисты сообщили об экологической ситуации в городе

    Эксперты сообщили об экологической ситуации в Кривом Роге после нештатной…

    В городе на Днепропетровщине ограничат подачу воды из-за высокой цены
    Новости Днепра
    Сегодня 11:56
    В городе на Днепропетровщине ограничат подачу воды из-за высокой цены

    Теперь днем ​​давление в сети водоснабжения будет снижено.

    Враг изуродовал 2 здания медучреждения: в результате атаки на Никополь пострадала женщина
    Новости Днепра
    Сегодня 10:57
    Враг изуродовал 2 здания медучреждения: в результате атаки на Никополь пострадала женщина

    24 июня враг в очередной раз атаковал Никопольщину артиллерией и…

    В Кривом Роге из-за столкновения с фурой перевернулась маршрутка набитая пассажирами: детали от ГСЧС
    Новости Днепра
    Сегодня 10:23
    В Кривом Роге из-за столкновения с фурой перевернулась маршрутка набитая пассажирами: детали от ГСЧС

    В Кривом Роге на Днепропетровщине произошло серьезное ДТП с участием…

    Последние новости

    Подборка самых бюджетных бассейнов Днепра: где можно поплавать на левом и правом берегу и сколько это стоит
    Подборка самых бюджетных бассейнов Днепра: где можно поплавать на левом и правом берегу и сколько это стоит

    В Днепре не так много бассейнов под открытым небом бюджетной категории, где можно не столько отдыхать у воды в жаркий день, сколько заниматься плаванием.

    Сегодня 17:28
    1
    просмотров
    Оккупанты снова атаковали Днепропетровщину: пострадали три человека
    Оккупанты снова атаковали Днепропетровщину: пострадали три человека

    Сегодня днем, 24 июня, оккупанты снова обстреляли Никопольщину.

    Сегодня 16:53
    6
    просмотров
    В Днепре на проспекте Хмельницкого мужчина с кухонным ножом кричал посреди улицы
    В Днепре на проспекте Хмельницкого мужчина с кухонным ножом кричал посреди улицы

    Сегодня, 24 июня, в Днепре мужчина с кухонным ножом кричал по улице.

    Сегодня 16:15
    2
    просмотров
    На Днепропетровщине спасали корову, погрязшую в грязи
    На Днепропетровщине спасали корову, погрязшую в грязи

    В Криворожском районе спасали попавшуюся в беду корову.

    Сегодня 15:51
    1
    просмотров
    Рейтинг вузов «ТОП-200 Украина»: какие университеты Днепра попали в двадцатку лидеров
    Рейтинг вузов «ТОП-200 Украина»: какие университеты Днепра попали в двадцатку лидеров

    Два вуза Днепра попали в двадцатку лидеров в рейтинге ТОП-200 вузов Украины-2024.

    Сегодня 15:36
    3
    просмотров
    В Днепре ввели аварийные отключения электричества, а часть города не только без света, но и воды
    В Днепре ввели аварийные отключения электричества, а часть города не только без света, но и воды

    В Днепре были введены аварийные отключения света.

    Сегодня 14:42
    2
    просмотров
    Что никогда не менялось на набережной Днепра с момента ее строительства: этим тут занимались еще в 1970-х
    Что никогда не менялось на набережной Днепра с момента ее строительства: этим тут занимались еще в 1970-х

    Набережная Днепра считается самой длиной в Европе. Ее протяженность от начала до конца составляет более 20 км. Она поделена на три части, которые носят разные названия: Заводская набережная, Сичеславская Набережная и Набережная Победы. Самая популярная среди горожан – Сичеславская Набережная:…

    Сегодня 14:39
    3
    просмотров
    В Днепропетровской области ввели экстренные отключения света
    В Днепропетровской области ввели экстренные отключения света

    24 июня в Днепропетровской области были введены экстренные отключения света.

    Сегодня 14:37
    5
    просмотров
    «Спрятала тело в чемодан»: в полиции сообщили новые детали по делу матери, которая жестоко убила свою дочь в Кривом Роге
    «Спрятала тело в чемодан»: в полиции сообщили новые детали по делу матери, которая жестоко убила свою дочь в Кривом Роге

    Выяснились новые детали жуткого преступления в Кривом Роге, где мать убила своего ребенка.

    Сегодня 14:05
    1
    просмотров
    Оказались на улице из-за долгов: что известно о родителях младенца, которого подбросили в больницу Днепра и что с ребенком сейчас
    Оказались на улице из-за долгов: что известно о родителях младенца, которого подбросили в больницу Днепра и что с ребенком сейчас

    Стало известно, почему родители 6-месячной девочки подбросили ее в больницу и что с ребенком сейчас.

    Сегодня 14:02
    4
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх