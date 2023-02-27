Еще одна авария в туманный день: в Днепре на Калиновой сбили мужчину на пешеходном переходе (видео момента)

В Днепре на перекрестке улицы Калиновой с улицей Янтарной автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе.
В результате аварии у пешехода травмы конечностей, а также рваные раны на лице. Его забрала «скорая».
В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции.
Видео момента ДТП зафиксировала камера Ситуационного центра Днепра.
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 27 февраля, инспекцией по благоустройству Днепровского городского совета обнаружены…
В Днепре можно получить стипендию имени Александра Поля.
1990-е годы были не так давно, но сам Днепр за…
В Днепре известный телеведущий встретился со школьниками.
Сегодня, 27 февраля, инспекцией по благоустройству Днепровского городского совета обнаружены две лошади на улице Буковинской.
В Днепре можно получить стипендию имени Александра Поля.
В Днепре активизировались догхантеры.
1990-е годы были не так давно, но сам Днепр за это время сильно изменился. С рынков пропали продавцы «на газетках», у больших магазинов и в центре города больше не торгуют пирожками, на стенах домов нет телефонных автоматов, а по улицам…
Сегодня, 27 февраля, в Днепре на перекрестке проспекта Дмитрия Яворницкого и улицы Юлиуша Словацкого произошла авария.
В Днепре известный телеведущий встретился со школьниками.
В Днепре продолжают приводить в порядок ливневую канализацию — ремонтируют и очищают дождеприемники, ливневые коллекторы и т.д.
В Днепре в парке «Новокодакский» обустроили укрытие.
В Днепропетровской области нашли подростка, который едва не убил машиниста.
В Днепре в плюсовую температуру на лед вышли рыбаки.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!