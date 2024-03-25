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Еще две каменные бабы старше 800 лет переехали в Днепр с фронта

Сегодня 10:33
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С фронта эвакуировали еще две каменные бабы старше 800 лет.

Новости Днепра про Еще две каменные бабы старше 800 лет переехали в Днепр с фронта

Еще две половецкие каменные бабы поселились в историческом музее в Днепре. Спасательную операцию вместе с военными провел волонтер Юрий Фаныгин, рассказавший об этом на своей Facebook-странице.

Из Донбасса удалось привезти два экспоната старинной каменной пластики. Две половецкие бабы, созданные в 11-13 веке скифами, были найдены в прифронтовом поселке. Скульптуры решили эвакуировать в Днепр, чтобы они не пострадали во время активных боевых действий.

Эвакуация из Донбасса. Две «Бабы» переехали в Днепр на временную сохранность. Две памятки нашей истории. Половецкие скульптуры 11-13 века. Спасено! – написал Юрий Фаныгин.

Как сообщили в Днепропетровском историческом музее имени Яворницкого, каменные бабы уже поселились в своем временном приюте.

Разгрузка половецких «баб» из Донбасса в музее, который станет для них временным пристанищем (на время боевых действий на их малой Родине). Большая благодарность бойцам 231 Отдельного Батальона 128 Бригады ТРО за сознательное отношение к историко-культурному наследию, — пишут музейщики.

Новости Днепра про Еще две каменные бабы старше 800 лет переехали в Днепр с фронта

Напомним, ранее в исторический музей в Днепре эвакуировали 800-летнюю каменную бабу, которую нашли в прифронтовом поселке. Скульптура была зарыта в землю вблизи одного из домов. Более трех недель понадобилось, чтобы эвакуировать ценный экспонат с фронта.

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