Еще 9 новых случаев: в Днепре регистрируют заболевание коронавирусом

Об этом сообщает Департамент здравоохранения населения Днепровского горсовета.
За сутки в Днепре зарегистрировано 9 новых случаев заболевания COVID-19. На стационарном лечении находятся 45 человек.
За прошедшие сутки в центрах вакцинации сделано 323 прививки от COVID-19. Всего уже сделано 1 103 362 прививки.
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