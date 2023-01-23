Еще 8 тел не опознаны: когда правоохранители идентифицируют всех погибших во время ракетного удара в Днепре

Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Владимир Богонис.
По его словам, полицейские продолжают работать на месте теракта.
Из имеющихся заявлений 431 касается повреждения имущества. Они не только от обитателей многоэтажки, по которой был нанесен ракетный удар. Обращались и люди из других домов. Также есть 47 заявлений о повреждении автомобилей и 10 – админзданий, – отметил Богонис.
В результате удара пострадавших — 127, из них 46 человек погибли, в том числе шесть детей. 40 человек были идентифицированы. Девять человек считаются пропавшими без вести. Найдено 6 фрагментов тел.
В настоящее время устанавливают личности восьмерых погибших. Предварительно этот процесс продлится еще две недели.
Напомним, ракетный удар по многоэтажке в Днепре унес жизни 46 человек. Еще 81 человек получил ранения.
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