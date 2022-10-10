ЕС на год продлит статус защиты для украинских беженцев

Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.
Правила будут продлены по крайней мере до марта 2024 года. Это будет сделано решением Еврокомиссии, отдельное решение стран ЕС в этом случае не требуется.
Йоханссон отметила, что сегодняшние нападения на украинские города показали важность солидарности с Украиной.
Она также обратилась к тем украинцам, которые хотели бы сейчас вернуться в Украину. Она напомнила, что для этого им не нужно отказываться от статуса временной защиты в ЕС.
Вместо этого нужно просто сообщить местным властям о своем возвращении. Если позже снова придется выезжать из Украины, им всегда будут рады в ЕС, сказала еврокомиссар.
Вскоре после начала российской войны против Украины страны в ЕС запустили директиву для приема беженцев. Сначала правила действуют в течение одного года, но могут быть продлены еще на два года.
Тем, кто ищет защиты в ЕС, не нужно проходить длительную процедуру предоставления убежища. Кроме того, украинцы имеют прямые права на социальные выплаты, образование, жилье и разрешение на работу.
По словам Йоханссон, около 4,2 миллиона украинцев в ЕС сейчас находятся под временной защитой.
Читайте также:
Автор:
В результате российской ракетной атаки на Киев, состоявшейся утром 10…
10 октября около 16:00 в Слобожанском мужчину заметили без сознания.…
В понедельник, 10 октября, в соцсетях начали сообщать о взрывах…
Сегодня утром российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область ракетами.
В результате российской ракетной атаки на Киев, состоявшейся утром 10 октября, погиб начальник отдела защиты критической инфраструктуры Департамента Киберполиции Юрий Заскока.
10 октября 2022 года похоже на 24 февраля 2022 года, первый день полномасштабной войны. Когда рано утром начались обстрелы почти всех регионов Украины.
10 октября около 16:00 в Слобожанском мужчину заметили без сознания. Он лежал на автобусной остановке (улица 8 марта, напротив магазина "Натали").
Российские оккупационные войска в понедельник, 10 октября, атаковали Кривой Рог беспилотниками-камикадзе.
В понедельник, 10 октября, в соцсетях начали сообщать о взрывах в Кривом Роге. Спустя несколько минут в области была объявлена воздушная тревога.
В Ростовской области россии разбился военный самолет Су-25, который должен был совершить боевой вылет.
Важная информация!
Важно!
Сегодня утром российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область ракетами.
Сегодня в Днепр прилетело несколько ракет. Враг был по жилому району, где находятся многоэтажные дома и остановки транспорта. Пока что известно о четырех погибших и 19 пострадавших. Журналисты dnepr.info решили напомнить, как оказать первую медицинскую помощь при ранениях, когда скорая…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!