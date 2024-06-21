Ермак отреагировал на инцидент с Тищенко в Днепре

Он опубликовал сообщение в своем Telegram-канале.
Там отметил, что такое поведение народного депутата признает позорным и считает, что правоохранителям есть на что реагировать.
Такое поведение Тищенко несовместимо со статусом народного депутата, — отметил Ермак в сообщении.
Напомним, раньше мы писали, что нардеп Тищенко снова появился в Днепре, а после этого его охранники избили военного.
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