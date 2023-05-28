Эрдоган против Киличдароглу: стали известны первые результаты выборов президента Турции

28 мая в Турции прошли президентские выборы.

Хотя официально результаты президентских выборов объявят не раньше 21 часов вечера, однако уже опубликовали предварительные данные.

В первом туре граждане Турции не смогли избрать нового президента, поэтому местный ЦИК назначил второй тур, в котором соревнуются действующий глава государства Реджеп Эрдоган и оппозиционер Кемаль Киличдароглу.

По состоянию на 18.15 в Турции обработали 55% бюллетеней. Реджеп Эрдоган лидирует – набрал 55,26% голосов. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu. А вот у Киличдароглу всего 44,7%

Предварительно победу на выборах одержит Реджеп Эрдоган. Таким образом, он станет президентом, который дольше всего руководит страной. В случае победы это будет его третий срок и у власти он будет до 2028 года.

Эти выборы считались историческими, ведь разрыв между кандидатами, согласно рейтингам и опросам, был минимальным.

Напомним, турецкие выборы этого года не обошлись без скандалов. В частности, Киличдароглу заявил о вероятном влиянии на избирательный процесс РФ, а Эрдогана застукали на участках, когда он раздавал детям деньги.

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