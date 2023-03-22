Ему только исполнилось 30: погиб солдат из Каменского

Об этом сообщает горсовет Каменского.
Артем Халимон родился 28 января 1993 года в Днепродзержинске. В 2011 году окончил ДХТТ. Работал на ЧАО «Днепровагонмаш».
15 марта прошлого года призван по мобилизации.
У него остались жена, мать и сестра.
Артема похоронят 22 марта на Аллее Героев в Каменском.
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