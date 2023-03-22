Ему только исполнилось 30: погиб солдат из Каменского

Артема похоронят 22 марта на Аллее Героев в Каменском.

У него остались жена, мать и сестра.

15 марта прошлого года призван по мобилизации.

Артем Халимон родился 28 января 1993 года в Днепродзержинске. В 2011 году окончил ДХТТ. Работал на ЧАО «Днепровагонмаш».

Об этом сообщает горсовет Каменского.

Младший солдат Артем Халимон погиб 17 марта в боях в Луганской области.

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