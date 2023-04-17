Ему навсегда 27: под Бахмутом погиб военный из Новомосковска

При обороне города Бахмут Донецкой области погиб минометчик Микитин Богдан Вячеславович.
Об этом сообщает в сети Игорь Гуртовой.
Богдан Микитин родился 10 августа 1995 в Новомосковске.
Он ушел из жизни 11 апреля в госпитале. Ему было всего 27 лет. Богдан был настоящим патриотом Украины, в рядах ВСУ находился с апреля 2022 года.
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