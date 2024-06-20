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Электричка «Кривой Рог — Никополь» меняет расписание

Сегодня 11:52
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Приднепровская железная дорога меняет график электрички Никополь.

Новости Днепра про Электричка

Об этом пишет Первый Криворожский.

Для удобной пересадки на станции Кривой Рог – Главный, с 25 июня расписание движения электрички Кривой Рог – Никополь изменится. Теперь отправка со станции будет происходить в 10:10, ранее было 09:15.

Расписание движения по другим станциям:

  • ст. Кривой Рог-Главный – 10:20-10:30;
  • ст. Новоблочная – 10:40–10:41;
  • пл. Лесозащитная – 10:45–10:46;
  • ст. Независимая – 10:52-10:53;
  • ст. Радушно –11:01–11:02;
  • пл. Нива Трудовая – 11:13-11:14;
  • пл. 29-й км – 11:19–11:20;
  • ст. Апостолово – 11:31-11:33;
  • пл. 47-й км – 11:44–11:46;
  • ст. Тик – 11:59-12:00;
  • ст. Подстепное – 12:11-12:12;
  • пл. 71-й км – 12:17–12:18;
  • ст. Чертомлык – 12:27-12:28;
  • пл. 83-й км – 12:37–12:38;
  • пл. 86-й км – 12:42–12:43;
  • ст. Никопольстрой – 12:51-12:52;
  • прибытие в ст. Никополь в 13:05 (вместо 12:37).

Напомним, ранее в Днепропетровской области отменили движение ряда электричек, а недавно несколько популярных электричек возобновили движение.

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