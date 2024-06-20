Электричка «Кривой Рог — Никополь» меняет расписание

Об этом пишет Первый Криворожский.
Для удобной пересадки на станции Кривой Рог – Главный, с 25 июня расписание движения электрички Кривой Рог – Никополь изменится. Теперь отправка со станции будет происходить в 10:10, ранее было 09:15.
Расписание движения по другим станциям:
Напомним, ранее в Днепропетровской области отменили движение ряда электричек, а недавно несколько популярных электричек возобновили движение.
Читайте также:
Автор:
В Польше перевернулся автобус с украинцами.
В Укрэнерго известили украинцев об изменениях в отключении света.
Враг ударил по одной из теплоэлектростанций ДТЭК.
Полиция разыскивает 11-летнюю Анастасию Шепко.
В Польше перевернулся автобус с украинцами.
Выяснилось, кто совершил акт вандализма на Аскольдовой могиле.
В социальных сетях обнародовали фото обломков от ракет, которые летели над Днепропетровщиной сегодня ночью.
В Укрэнерго известили украинцев об изменениях в отключении света.
Неизвестные изуродовали места захоронения Героев Украины на Аскольдовой могиле.
На трассе Кривой Рог-Днепр произошла авария.
Враг ударил по одной из теплоэлектростанций ДТЭК.
В ОВА сообщили о последствиях вражеской атаки.
В Днепре ночью слышали взрывы.
Полиция разыскивает 11-летнюю Анастасию Шепко.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!