Экстренные или стабилизационные: действуют ли сегодня в Днепре графики отключений света

Потому графики действуют.
Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».
Посмотреть, когда свет могут выключить у вас дома, можно:
Берегите себя и умеренно потребляйте электроэнергию! Верим в победу! – отмечают энергетики.
Напомним, во время стабилизационных отключений графики действуют. В случае необходимости энергетики вводят экстренные отключения, тогда графики не действуют и свет могут выключать в любое время.
Раньше мы писали, как в Днепре работает электротранспорт 2 февраля.
Читайте также:
Автор:
В Днепропетровской области зафиксировали случай бешенства.
"А вы просто верните электронное декларирование для чиновников и депутатов",…
Теперь на железнодорожном вокзале Днепра можно зарядить телефоны или даже…
В Днепропетровской области разоблачили закрытый покерный клуб.
В Днепропетровской области зафиксировали случай бешенства.
По Краматорску вечером нанесли удар Искандером. Попали в жилой дом.
За личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге Указами Президента Украины №25/2023, №36/2023, №46/2023 посмертно награждены каменчане.
Сегодня, 2 февраля, в Днепре действуют стабилизационные графики отключения света. Где по состоянию на 06:00 нет отопления и воды из-за веерных отключений электричества.
В четверг, 2 февраля, в Днепре на маршрутах электротранспорта работают технические рейсы.
У Дніпрі за минулу добу зафіксовано 64 нових випадки захворювання на COVID-19.
В Каменском в вагоне с углем на станции "Правда" нашли контрабанду.
Одевайтесь теплее, друзья!
Военнообязанные украинцы, которые по состоянию здоровья являются ограниченно пригодными для военной службы, могут быть мобилизованы.
"А вы просто верните электронное декларирование для чиновников и депутатов", – отметил мэр Днепра.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!