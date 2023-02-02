Экстренные или стабилизационные: действуют ли сегодня в Днепре графики отключений света

Сегодня, 2 февраля, в Днепре и области применены стабилизационные отключения света.

Потому графики действуют.

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».

Посмотреть, когда свет могут выключить у вас дома, можно:

здесь, если вас обслуживает ДТЭК;

здесь, если вас обслуживает ЦЭК.

Берегите себя и умеренно потребляйте электроэнергию! Верим в победу! – отмечают энергетики.

Напомним, во время стабилизационных отключений графики действуют. В случае необходимости энергетики вводят экстренные отключения, тогда графики не действуют и свет могут выключать в любое время.

Раньше мы писали, как в Днепре работает электротранспорт 2 февраля.

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