Экстренные отключения света и остановка работы общественного транспорта: ситуация в Днепре на утро

Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели.
В связи с угрозой ракетного удара в Днепре полностью остановлено движение электротранспорта. Сейчас метро работает (в том числе и как укрытие).
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