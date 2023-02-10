Экстренные отключения света и остановка работы общественного транспорта: ситуация в Днепре на утро

Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света.

Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели.

В связи с угрозой ракетного удара в Днепре полностью остановлено движение электротранспорта. Сейчас метро работает (в том числе и как укрытие).

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