Экстренные отключения электричества: где в Днепре и области уже нет света

В Днепре и области начались экстренные отключения света.

Об этом сообщил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.

Из-за обстрелов энергетической инфраструктуры Днепропетровщины, в Днепре и области начнутся экстренные отключения света.

«Для ликвидации повреждений и сбалансирования энергосистемы сегодня в Днепре и области будет происходить отключение электроэнергии», – сообщил он.

Где уже нет света:

г. Днепр: р-н ж/м Парус, район Кринички;

г. Каменское (левый берег);

населенные пункты Петриковка, Чаплинка, Шульговка, Елизаветовка;

населённые пункты Царичанского района.

г. Верхнеднепровск (частично), Мишурин Рог, населенные пункты Верхнеднепровского р-на;

г. Первомайск, Николаевка, Дмитровка, населенные пункты Петропавловского р-на;

г. Новомосковск (частично),

Игнатовка;

г. Павлоград (частично);

Бузовка (Магдалиновский район);

г. Синельниково с близлежащими населенными пунктами Синельниковского р-на;

Межевский р-н;

г. Кривой Рог;

населённые пункты в Широковском, Софиевском, Пятихатском районе;

г. Никополь, населенные пункты Никопольского района;

Населенные пункты: Томаковка, Вышетарасовка, Марьяновка Апостоловского р-на.

Когда вернут свет не уточняется.

Компания и местные власти призывают жителей Днепра и Днепропетровской области ограничить использование электричества, в том числе бойлеров, стиральных машин, обогревателей, кондиционеров. Также людей призвали зарядить телефоны и павербанки.

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