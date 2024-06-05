Экскурсия и мастер-классы: в Днепре на выходных будет работать ботсад

В Ботаническом саду запланировали на выходные разные мероприятия для жителей и гостей города. В субботу там можно будет послушать увлекательную экскурсию от директора сада. А для детей проведут мастер классы по изготовлению бабочек. Также любителей цветоводства ждет большой обмен растений.
Об этом сообщили на странице Ботанического сада ДНУ в Facebook.
В субботу, 8 июня, ботсад будет открыт для посетителей с 10:00 до 16:00. Оранжерея и теплица тоже будут работать.
Сейчас на территории Ботанического сада ДНУ цветут розы и другие цветы.
Напомним, ранее мы писали, как будет работать ботанический сад в Днепре в июне.
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