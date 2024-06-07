Экскурсии, концерты и спектакли: куда пойти на выходных в Днепре

Фестиваль циркового искусства «PARK DNIPRO FEST» в Центральном парке культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко. Время: 08:00–20:00.

Отчетный коцерт Siluet Dnipro UA в летнем парке им. Шевченко. Время: 12:00–17:00.

Большой праздник-фестиваль от общества благотворительных фондов в парке им. Писаржевского. Время: Время: 13:30–19:00.

Также интересные мероприятия пройдут и в парках Днепра.

Об этом сообщили в городском совете.

8 и 9 июня днепрян приглашают на экскурсии, концерты, спектакли и отдохнуть в парках.

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