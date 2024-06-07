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Экскурсии, концерты и спектакли: куда пойти на выходных в Днепре

Сегодня 16:48
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В Днепре в выходные пройдут интересные мероприятия.

Новости Днепра про Экскурсии, концерты и спектакли: куда пойти на выходных в Днепре

8 и 9 июня днепрян приглашают на экскурсии, концерты, спектакли и отдохнуть в парках.

Об этом сообщили в городском совете.

Мероприятия в субботу (8 июня):

  • 10:00 – 18:00 – экскурсия для всей семьи в Музей «Машины Времени»;
  • 11:00 – музыкальная сказка «Кто на свете самый хитрый» в Днепропетровском академическом областном украинском Молодежном театре;
  • 12:00 – кукольное представление «Кот в сапогах» в Днепровском городском театре кукол «Театр актера и куклы»;
  • 10:00 – 18:00 – выставка произведений и живописи в Днепровском художественном музее;
  • 15:00 – триллер «Метод Гренхольма» в Днепровском драматическом молодежном театре «Верим!»;
  • 15:00 – Пешеходная экскурсия «Днепр. Приглашаем…» – встреча возле гостиницы «Украина»;
  • 16:00 – Животные инстинкты – триллер в 1 действии в Днепровском академическом театре драмы и комедии;
  • 17:00 – спектакль «Безумная больница, или скелетик в шкафу» в Днепропетровском академическом областном украинском Молодежном театре;
  • 17:00 – Оперета «Мистер Икс» в Днепровском академическом театре оперы и балета;
  • 18:00 – концерт FUNK JAZZ в Днепропетровской филармонии им. Леонида Когана.

Мероприятия в воскресенье (9 июня):

  • 09:00 – Божья Гора и Дорофеевские пруды: пеший поход;
  • 11:00 – кукольный спектакль «Три поросенка» в Днепропетровском академическом областном украинском Молодежном театре;
  • 12:00 – кукольное представление «Кот в сапогах» в Днепровском городском театре кукол «Театр актера и куклы»;
  • 14:00 – квест-экскурсия «Самый вкусный днепровский лимонад» в Музее истории Днепра;
  • 16:00 – комедийный детектив «Барбер-шоу» в Днепровском академическом театре драмы и комедии;
  • 17:00 – спектакль «Примадонны» в Днепропетровском академическом областном украинском Молодежном театре;
  • 17:00 – балет «Кармен и Хозе» в Днепровском академическом театре оперы и балета;
  • 18:00 – большой концерт, закрытие сезона Днепропетровской филармонии им. Леонида Когана – на крыше «Меноры».

Также интересные мероприятия пройдут и в парках Днепра.

  • 8 июня:

Большой праздник-фестиваль от общества благотворительных фондов в парке им. Писаржевского. Время: Время: 13:30–19:00.

Отчетный коцерт Siluet Dnipro UA в летнем парке им. Шевченко. Время: 12:00–17:00.

Фестиваль циркового искусства «PARK DNIPRO FEST» в Центральном парке культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко. Время: 08:00–20:00.

  • 9 июня:

Отчетный коцерт народного ансамбля танца «Радость» в летнем театре парка им.Т.Г.Шевченко. Время: 16:00.

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Новости Днепра про Экскурсии, концерты и спектакли: куда пойти на выходных в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Экскурсии, концерты и спектакли: куда пойти на выходных в ДнепреРусский

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