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Экскурсии, концерты и мастер-классы: куда пойти в Днепре на выходных

Сегодня 16:51
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В Днепре жителей приглашают на интересные мероприятия на выходных.

Новости Днепра про Экскурсии, концерты и мастер-классы: куда пойти в Днепре на выходных

В субботу и воскресенье в городе запланированы экскурсии, спектакли, концерты и мастер-классы для детей в парках.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Суббота (15 июня)

  • 10:00 – 18:00 – экскурсия для всей семьи в Музей «Машины Времени»;
  • 10:00 – 18:00 – выставка произведений и живописи в Днепровском художественном музее;
  • 12:00 – кукольный спектакль «Сказка встреч и таяния» в Днепровском городском театре кукол «Театр актера и куклы»;
  • 14:00 – мастер-класс «Украинская забойка» в Музее истории Днепра;
  • 15:00 – триллер «Метод Гренхольма» в Днепровском драматическом молодежном театре «Верим!»;
  • 16:00 – ТАКСИСТ-2 – суперкомедия в Днепровском академическом театре драмы и комедии;
  • 17:00 – спектакль «Бешеный день, или свадьба Фигаро» в Днепровском академическом областном украинском Молодежном театре;
  • 17:00 – опера-легенда Дж. Верди «Аида» в Днепровском академическом театре оперы и балета;
  • 18:00 – Симфонический концерт под открытым небом в Летнем театре парка им. Шевченко.

Воскресенье (16 июня)

  • 12:00 – детский спектакль «Морские приключения Капитана Ринго» в Днепровском театре «ДГУ»;
  • 12:00 – кукольный спектакль «Сказка встреч и таяния» в Днепровском городском театре кукол «Театр актера и куклы»;
  • 15:00 – пешеходная экскурсия «Путешествуй по Днепру. Официальные городские туристические маршруты. Старт: Ул. Сечеславская Набережная (напротив гостиницы «Днепропетровск»).Финиш: Смотровая площадка в Парке им. Т. Г. Шевченко;
  • 16:00 – «ДНЕВНИК НЕГОДНИКА» — острая комедия в Днепровском академическом театре драмы и комедии;
  • 17:00 – спектакль «Любовь в стиле барокко» в Днепровском академическом областном украинском Молодежном театре;
  • 17:00 – Вечер французской музыки в Днепровском академическом театре оперы и балета;
  • 18:00 – LATIN MUSIC & BIG BAND в Летнем театре парка им. Шевченко.

В парках Днепра также пройдут традиционные развлечения для детей:

  • 15 июня: мастер-класс для детей «Праздник выходного дня» в парке Зеленый Гай. Время: 16:00 — 17:00.
  • 15 июня: мастер-класс для детей в Новокодацком парке. Время: 16:00–17:00.
  • 16 июня: мастер-класс для детей «Праздник выходного дня» в Сквере Прибрежном. Время: 16:00–17:00.

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Новости Днепра про Экскурсии, концерты и мастер-классы: куда пойти в Днепре на выходныхУкраїнська Новости Днепра про Экскурсии, концерты и мастер-классы: куда пойти в Днепре на выходныхРусский

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