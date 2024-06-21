Экс-заммэра Днепра Михаил Лысенко больше не депутат облсовета

В ходе очередной XX сессии Днепропетровского областного совета бывший заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко сложил полномочия депутата областного совета.
Ранее Лысенко подал заявление с просьбой о прекращении своих полномочий областного депутата. Тогда глава облсовета Николай Лукашук отметил, что этот вопрос должна рассмотреть постоянная комиссия по регламенту, а затем во время ближайшей сессии за отставку Лысенко должны проголосовать депутаты.
И вот, 21 июня, прошла очередная сессия облсовета, во время которой Михаила Лысенко официально лишили мандата.
Теперь из 120 возможных депутатов в облсовете работает 117. Однако этого количества должностных лиц достаточно, чтобы принимать решения, ведь для голосования нужен всего 61 голос.
Напомним, в феврале 2024 года Лысенко уволили с должности заместителя городского головы Днепра Бориса Филатова и директора департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета. Увольнение произошло с согласия сторон.
Читайте также:
Автор:
В Кривом Роге "прилет".
В Германии в Кельне проведут масштабный День Днепра.
Пограничники сорвали "матрасный рейс" жителей Днепропетровщины в Молдову.
В Днепре заметили расклеенные доллары и евро.
Работники одной из ритуальных служб Днепропетровщины требовали деньги от родственников умерших.
В Днепре временно перекроют движение по улице Князя Владимира Великого.
В Кривом Роге "прилет".
В Верховной Раде предложили переименовать несколько деревень в Днепропетровской области.
В Германии в Кельне проведут масштабный День Днепра.
Жуткий инцидент произошел в Никополе.
Пограничники сорвали "матрасный рейс" жителей Днепропетровщины в Молдову.
В Днепре заметили расклеенные доллары и евро.
Полвека назад на Днепре было очень живое речное движение.
В эти выходные, 23 июня, верующие в Украине будут отмечать праздник Троицы. Этот праздник переходящий и его дата зависит от Пасхи. Она меняется каждый год. Троицу отмечают на 50 день после Светлого Воскресенья и всегда в воскресенье.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!