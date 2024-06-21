Экс-заммэра Днепра Михаил Лысенко больше не депутат облсовета

Михаил Лысенко больше не депутат Днепропетровского областного совета.

В ходе очередной XX сессии Днепропетровского областного совета бывший заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко сложил полномочия депутата областного совета.

Ранее Лысенко подал заявление с просьбой о прекращении своих полномочий областного депутата. Тогда глава облсовета Николай Лукашук отметил, что этот вопрос должна рассмотреть постоянная комиссия по регламенту, а затем во время ближайшей сессии за отставку Лысенко должны проголосовать депутаты.

И вот, 21 июня, прошла очередная сессия облсовета, во время которой Михаила Лысенко официально лишили мандата.

Теперь из 120 возможных депутатов в облсовете работает 117. Однако этого количества должностных лиц достаточно, чтобы принимать решения, ведь для голосования нужен всего 61 голос.

Напомним, в феврале 2024 года Лысенко уволили с должности заместителя городского головы Днепра Бориса Филатова и директора департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета. Увольнение произошло с согласия сторон.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: