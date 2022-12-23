Экс-игрок «Днепра» стал тренером команды УПЛ и молодежной сборной по футболу

О том, что Ротань продолжит сотрудничество с молодежной сборной по футболу, сообщили на сайте УАФ. Ранее, в ФК «Александрия», входящем в ТОП-5 Украинской премьер лиги, сообщили, что Руслан Ротань станет тренером команды вместо Юрия Гуру.
Таким образом, Ротань будет работать «на два фронта».
Контракт с Ротанем УАФ продлили до окончания Евро-2023, куда попала молодежная украинская сборная. В случае если команда пройдет дальше, контракт с тренером будет продолжаться до Олимпиады-2024.
О сроках сотрудничества с «Александрией» – неизвестно.
Руслан Ротань — украинский футболист, в прошлом один из игроков ФК «Днепр», «Динамо» и сборной Украины. С 2018 года возглавлял молодежную сборную по футболу.
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