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  • Экс-игрок «Днепра» ответил на обвинения испанских фанатов после фото с портретом Бандеры

Экс-игрок «Днепра» ответил на обвинения испанских фанатов после фото с портретом Бандеры

Сегодня 22:00
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Роман Зозуля стал жертвой оскорбительных возгласов во время матча Депортиво – Райо Махадаонда в рамках 21 тура Примеры Федерасьон.

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Эта история тянется с 2017 года. Все потому, что ультралевые фанаты «Депортиво» чуть не сорвали мачт, когда они начали петь лозунги о том, что украинский футболист — неонацист.

Из-за активной проукраинской социальной позиции Романа Зозули, фотографии с портретом Степана Бандеры и поддержки наших Защитников, испанские болельщики начали заниматься травкой. После крайнего раза на матче 21 января все ждали ответа от футболиста. И вот она появилась.

«Пора написать о недавней ситуации с фанатами. Читаю комментарии и многие ждут, когда я выскажу свое мнение по этому поводу. Я спокойно отношусь к тому, что кому-то может нравиться или не нравиться моя профессиональная деятельность. Я же не борщ, чтобы меня все любили. Но здесь ситуация другая», – начал публикацию футболист.

Зозуля признался, что был уверен, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину стало ясно, что Россия – страна-террорист. Но как оказалось, что тех, кто это еще не поймет, достаточно в этом мире.

«Или меня это цепляет? Да. Не как футболиста, а гражданина. Жаль, что глаза этих людей так и не открылись. И они все еще уверены, что в нашей стране не война, а какая-то операция. Что люди не погибают, а все новости – это постановка и фейк. Я понимаю, что это последствия кремлевской пропаганды, которая до сих пор мощно работает и продолжает инфицировать и разъедать их мозги. И у меня нет ни желания, ни сил постоянно рефлексироваться на такие ситуации», — подитожил Роман.

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