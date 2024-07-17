Экс-футболист «Днепра» и украинской сборной Евгений Коноплянка сообщил, что завершает футбольную карьеру

Коноплянка уходит с футбола.

Евгений Коноплянка официально объявил о завершении карьеры. Экс-футболист «Днепра» и сборной Украины, в последнее время выступавший за румынский ЧФР, записал обращение в Instagram, в котором сообщил, что уходит из футбола.

Футбол для меня — более чем просто игра, более чем просто спорт или соревнование. Это большая часть меня, как человека, личности и профессионала. Я очень люблю эту игру и ценю каждый момент, который мне пришлось пережить, находясь на футбольном поле. Но сегодня я должен сообщить вам, что принял решение завершить профессиональную карьеру. Поэтому спасибо всем, кто прошел со мной этот путь, всем, кто разделял со мной радость побед и печаль поражений, всех, кто следил за мной и поддерживал на поле и вне его, — сообщил футболист.

Коноплянка отметил, что без дела не будет сидеть, ведь начал два новых проекта – основал скаутское агентство для футболистов вместе с Романом Зозулей и киберспортивную организацию.

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