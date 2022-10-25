Экономия! Экономия! И еще раз экономия: в Днепре и области объявили энергетическую тревогу

Об этом сообщают ДТЭК «Днепровские электросети» и Валентин Резниченко, глава Днепропетровской ОВА.
Отключения начались в 9:20. Как долго это продлится – пока неизвестно.
Энергетики прилагают усилия, чтобы отключение каждого клиента длилось не более 4 часов. Впрочем, отключение может повториться в течение суток через 4 часа, если «Укрэнерго» не отменит применение стабилизационных отключений. Например, если ваш дом отключался с 8 до 12 утра, то повторное отключение может быть с 20.00 до 00.00, — сообщили в ДТЭК «Днепровские электросети».
Также отмечается, что возможна небольшая погрешность во времени дополнительных 30-40 минут для переподключения электроснабжения между группами.
Валентин Резниченко, в свою очередь, призвал жителей Днепропетровщины экономить.
В Днепропетровской области снова аварийные отключения электричества. Обессиленная российскими ударами энергосистема все еще не справляется с нагрузкой. Ее нужно убавить. Экономия! Экономия! И еще раз экономия! Дома, на работе. Повсюду. Максимально минимизируйте пользование электричеством, чтобы иметь его завтра, – написал он.
Просмотреть график потенциальных отключений можно здесь.
Если после отключения по графику свет не появился в пределах 4-4,5 часов – следите за новостями энергетиков на сайте ДТЭК «Днепровские электросети» и на их странице в Facebook.
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