Экоактивистки в Лондоне облили томатным супом знаменитые «Подсолнухи» Ван Гога

Экоактивистки протестуют против новых лицензий на нефть и газ, об этом пишет британское издание. Sky News.
Все произошло 14 октября около 11 часов утра, когда в Национальную галерею в Лондоне вошли две активистки движения Just Stop Oil. Они вылили на знаменитые подсолнухи Ван Гога две банки томатного супа. После чего они приклеили по одной руке к стене под картиной и спросили у посетителей: Что ценнее — искусство или жизнь? Это стоит больше еды? Стоит ли оно больше, чем правосудие?
Вас больше беспокоит защита картины? Или защита нашей планеты и людей? Горючее недоступно для миллионов голодных и замерзших семей. Они не могут себе позволить даже разогреть банку супа», – добавила девушка.
Отмечается, что таким образом активисты движения Just Stop Oil провели 14-й день демонстраций против новых лицензий на нефть и газ, которые ввело британское правительство.
Отметим, что картина Ван Гога стоит 72 миллиона фунтов стерлингов. Создана она была в 1888 году.
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