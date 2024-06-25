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  • «Эй, слушай, голова»: Тищенко рассказал свою версию событий в Днепре, а затем попросил судью оставить ему деньги

«Эй, слушай, голова»: Тищенко рассказал свою версию событий в Днепре, а затем попросил судью оставить ему деньги

Сегодня 20:50
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Нардеп утверждает, что к нему подошли "три парня с коляской" и начали оскорблять.

Новости Днепра про

Нардеп Николай Тищенко во время заседания суда по избранию ему меры пресечения сообщил свою версию событий в Днепре 20 июня, когда его охрана избила экс-военного гулявшего с ребенком.

Об этом сообщает журналист «Мы – Украина».

Одиозный парламентарий пожаловался, что его во время исполнения служебных полномочий якобы без разрешения снимали на телефон и оскорбляли «молодые парни».

После «рейда в Днепре», когда он возвращался к своему автомобилю, к нему вроде бы подошли «три парня с коляской» и начали оскорблять. Они кричали к нему «эй, слушай ты, голова» и матерились. На что Тищенко спокойно сказал: «Ребята, у вас ребенок, пожалуйста, проходите. Здесь идут следственные действия, вам здесь находиться не надо».

Они вызывающе меня начали обижать, матерились в мой адрес… Я среагировал и сделал им замечания. Они как один подняли телефоны и начали меня снимать и снимать мою помощницу, тем самым делать буллинг по отношению к женщинам и делать абьюз, потому что они начали ее описывать, как она выглядит, – заявил Тищенко.

По словам Тищенко, он обратился к сотруднику полиции, который в тот момент находился вблизи места происшествия, чтобы тот обратил внимание и «прекратил эту атаку на народного депутата», потому что Тищенко выполнял свои «служебные полномочия».

Следует заметить, что это версия нардепа, а вот как на самом деле установят следователи.

Во время заседания нардеп попросил оставить ему «честно заработанные деньги», найденные во время обыска в его доме. Тищенко утверждает, что ему не за что жить.

«Оставьте мне мои деньги, мне нет, не за что жить. А это не смешно, я их зарабатывал 30 лет этими руками и ни у кого ничего не взял», — заявил нардеп во время судебного заседания.

Выслушав версии Тищенко и следствия, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения нардепу – он будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

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