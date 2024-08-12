Его видел каждый: где в Днепре находится дом, давший название улице

Каждый, кто хоть раз пользовался трамваем в Днепре наверняка проезжал этот старинный и уже очень неприметный дом в самом сердце города. Трехэтажное здание неподалеку от ЦУМа больше известно тем, что у его стен ежедневно собираются торговцы и продают что угодно: от семечек и орешков до телефонов и цветов.

Журналисты dnepr.info узнали историю старинного, но малоприметного дома в центре Днепра, который наверняка видел каждый житель.

Более 150 лет назад этот дом на Центральной улице считался одним из самых больших и самых главных зданий на этой территории. Первый дом на участке был построен в 1792 году. Он был деревянный и сгорел во время масштабного пожара в 1855 году. Тогда на его месте возник 2-х этажный дом с высоким цоколем.

Владельцем его значился Петр Кулабухов – гласный Городской Думы, а с 1877 по 1885 годы – городской голова Екатеринослава. Его правление отличалось тем, что городской голова легко относился к бюджету населенного пункта, не вел отчетности не проводил никаких реформ. Практически единственное, чем запомнился Кулабухов на посту городского головы – созданием сквера перед своим домом.

Тогда это был двухквартальный бульвар с официальным названием «Новый», но в народе его называли «Кулабуховский», а потом просто «Центральный». Вскоре, последние название «перешло» и к площади. Теперь так называется небольшая улица, а сквера у дома давно нет.

Сыновья Кулабухова продали дом купцу Джигиту. В 1910 году в здании размещалась гостиница, типография и мебельный магазин, несколько мастерских.

В 1920-х годах дом был национализирован и в нем разместился склад, со временем его переоборудовали в коммунальную квартиру.

После освобождения Днепра в 1943 году от здания остались только выгоревшие стены. Но уже к 1947 году здание было восстановлено и к нему был надстроен еще один этаж. С того времени в его стенах размещаются различные конторы.

фото: блог А. Костюка

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