Его сегодня проведут в последний путь: в боях за Украину погиб Защитник из Днепропетровщины

7 января не стало старшего лейтенанта, командира взвода стрелковой роты ВСУ Бойко Вадима Витальевича. Он с достоинством защищал независимость Украины.

В марте 2022 года мобилизовался в ряды ВСУ. Он погиб вблизи населенного пункта Вербово Днепропетровской области.

Ему было 59 лет. Об этом сообщает районная администрация Каменского.

Без отца и дедушки остались две дочери и внуки. Прощание с Защитником состоится 13 января в 13:00 на площади перед дворцом культуры и спорта “Металлург” в городе Вольногорск. Похоронят воина на Аллее Славы Вольногорского городского кладбища.

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