Его сегодня проведут в последний путь: в боях за Украину погиб Защитник из Днепропетровщины

В марте 2022 года мобилизовался в ряды ВСУ. Он погиб вблизи населенного пункта Вербово Днепропетровской области.
Ему было 59 лет. Об этом сообщает районная администрация Каменского.
Без отца и дедушки остались две дочери и внуки. Прощание с Защитником состоится 13 января в 13:00 на площади перед дворцом культуры и спорта “Металлург” в городе Вольногорск. Похоронят воина на Аллее Славы Вольногорского городского кладбища.
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