Его лицо разорвало обломками: в Днепре спасают раненого бойца

Очень пострадали глаза, у него ожоги дыхательных путей, проникающее ранение грудной клетки, ранение брюшной полости, ампутированная кисть левой руки. Благодаря врачам он постепенно возвращается в сознание. Впереди его ждет реконструкция лица и есть шанс спасти зрение.

Из Краматорска его доставила в Днепр, прямо в реанимацию Мечникова.

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