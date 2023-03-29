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Его лицо разорвало обломками: в Днепре спасают раненого бойца

Сегодня 09:00
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53-летний боец помнит только взрыв снаряда, вспышку.

Новости Днепра про Его лицо разорвало обломками: в Днепре спасают раненого бойца

Из Краматорска его доставила в Днепр, прямо в реанимацию Мечникова.
 
Очень пострадали глаза, у него ожоги дыхательных путей, проникающее ранение грудной клетки, ранение брюшной полости, ампутированная кисть левой руки. Благодаря врачам он постепенно возвращается в сознание. Впереди его ждет реконструкция лица и есть шанс спасти зрение.

 

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